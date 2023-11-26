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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تدمر 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إنها دمرت 20 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مناطق روسية عدة من بينها العاصمة موسكو.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس السبت، أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على العاصمة كييف منذ بدايةالحرب، فجر اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ بدايةالحرب خلال الليل واستهدفت كييف.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر قناته على “تيليجرام”: "في هذا الوقت تم الإبلاغ عن إصابتين في منطقةسولوميانسكي تلقى كلاهما المساعدة الطبية على الفور".

وأضاف كليتشكو أن مبنى سكنيًا في المنطقة تعرض لأضرار جراء سقوط الأنقاض، وتعمل خدمات الطوارئ على انتشالامرأتين من تحت الأنقاض.

وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في نفس المنطقة، بما في ذلك حريق في روضة أطفال، بحسب كليتشكو.

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