خبير اقتصادي: الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان استراتيجات ثابتة للدولة المصرية|فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية منذ إطلاق برنامح الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 وهي تضع استراتيجية ثابتة لـ الحماية الاجتماعية كما تضع بناء الإنسان كاستراتيجية ثابتة ضمن أولوياتها.

وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن برنامج تكافل وكرامة هو أحد المشروعات الأساسية التي استطاعت الدولة من خلاله التكفل بكل مواطن يحتاج إلى دخل ثابت، متابعًا أنه بجانب ذلك تم إطلاق مبادرات صحية عديدة، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف توفير فرص عمل مثل مبادرة مشروعك ومبادرة ابدأ.





وأوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية استطاعت أن توفر مبادرات كبيرة للغاية لتركيز العمل وتوجيهه لفئات مستهدفة من أجل القضاء على العديد من المشكلات، معقبًا أن هذه استراتيجية ناجحة من قبل الدولة على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

