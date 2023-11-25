أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تحرك جديد لـ عيار 21

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 25-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3154 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2760 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2366 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22080 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت "غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية والتي تعمل على وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة؛ بجانب وجود ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد و السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع وجود نشاط في حركة الرياح من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، وتتراوح سرعاته بين 35 و45 كم/ساعة، لافتة إلى أن الرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.



وأشارت إلى أن الأتربة والرمال المثارة يمكن أن تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة المكشوفة والصحراوية، لذلك يجب القيادة بهدوء تام، ومتوقع استمرارها غدًا أيضًا مع وجود فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 16

الإسكندرية 28 - 17

الإسماعيلية 29 - 17

الغردقة 31 -19

أسوان 34 -19

سوهاج 32 - 14

المنيا 31 - 13