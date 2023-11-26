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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلة أمريكية تكشف عن فتح الولايات المتحدة خزائن أسلحتها للكيان الصهيوني

أمريكا والإحتلال
أمريكا والإحتلال

كشفت مجلة ذا انترسبت الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من المؤسسات الفيدرالية و الكونجرس إزالة كل القيود التي قد تقف في وجه إمداد كيان الاحتلال الصهيوني بالسلاح في حرب إبادة جماعية للفلسطينيين.

وذكرت المحلة أن البيت الأبيض طالب بأن يحصل الاحتلال الصهيوني على كل ما يلزم من الذخيرة والعتاد والسلاح دون سقف محدد بعد وذلك من مخزونات الأسلحة الأمريكية.
والمثير في الأمر أن طلب الإدارة سيسحب من المخزونات الأمريكية الخاصة للجيش الأمريكي والمعدة خصيصا لخدمة أمريكا فقط، وهذا الأمر الحصري سيكون للاحتلال الإسرائيلي حق الاستفادة منه.

 

 

 

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