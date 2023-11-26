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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

وزير الخارجية الاسرائيلي
وزير الخارجية الاسرائيلي

وبخ وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، رئيس وزراء أيرلندا لقوله إنه تم "العثور" على طفلة رهينة إسرائيلية أيرلندية بعد "فقدها"، وذلك بعد أن أطلقت حماس سراحها أمس، السبت، بعد 50 يوما من أسرها، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، موجه إلى ليو فارادكار، كتب كوهين: "يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!"

وكان فارادكار افترض أن إميلي هاند، البالغة من العمر 9 سنوات، قد ماتت بعد أن هاجمت حماس كيبوتس بيري كجزء من هجومها الواسع في 7 أكتوبر ضد المجتمعات الإسرائيلية الجنوبية ومهرجان موسيقي كبير في الهواء الطلق، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.

وفي وقت لاحق، تم التأكد من أن هاند من بين 240 رهينة أخذتهم حماس في ذلك اليوم إلى قطاع غزة.

وتابع كوهين: "لم تكن إميلي هاند "مفقودة"، لقد اختطفت من قبل حماس التي قتلت زوجة أبيها".

وأضاف"احتجزت حماس إميلي وأكثر من 30 طفلا إسرائيليا آخر كرهائن، وأنتم تحاولون إضفاء الشرعية عليها والتطبيع معها.. عار عليك!".

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