وزير التموين: إجراءات حاسمة لضبط سوق الذهب وتشجيع الصناعة المصرية.. صور

خلال افتتاح معرض نيبو بالقاهرة

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شعبة الذهب لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح معرض نيبو لصناعة الذهب والمجوهرات بالقاهرة، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين, والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية .

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالى وزن 102 كيلو جرام.