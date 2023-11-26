تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و 412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 412 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 165 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 247 شاحنة ، 15 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة الحرية ، كما شهد ميناء نويبع بالأمس تداول 710 طن بضائع و113شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 630 راكب بموانيها .

