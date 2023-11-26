خبير علاقات دولية: مصر بذلت جهوداً مضنية على كافة المستويات لتحقيق الهدنة بـ«غزة»|فيديو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر بذلت جهودًا مُضنية على كافة المستويات لتحقيق الهدنة في غزة، مؤكدًا أن رؤية الدولة المصرية، موضوعية ومتكاملة، تعرف جميع التفاصيل.

طارق البرديسي: رؤية الدولة المصرية تمثل الطبيب المعالج للقضية الفلسطينية



وأضاف طارق البرديسي خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، رؤية الدولة المصرية، تمثل الطبيب المعالج للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن جميع الأطراف تثق في الدولة المصرية.



وأشار طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إلى أن الهدنة في قطاع غزة حدثت ثقةً في الدولة المصرية، مضيفاً أن مصر دولة كبيرة، واتصالاتها تكون مباشرة مع كافة الأطراف، وتعمل بجهود مُخلصة من أجل تحقيق الصالح للفلسطينيين.