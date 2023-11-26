حماس: الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين لن يمر دون رد

قالت حماس، اليوم الأحد، إن الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين لن يمر دون رد.

وكان قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مخيم جنين وأسفر ذلك عن استشهاد ٥ شباب فلسطينيين.

وأعلنت كتائب القسام الذراع السياسية لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور.

ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.