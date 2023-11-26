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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية معقدة.. الصليب الأحمر يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى اليوم

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

كشف مسئول في الصليب الأحمر الدولي أن المنظمة ليست واثقة من إتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس اليوم، الأحد.

وقال المسئول، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه على الرغم من عدم الثقة، لكن الصليب الأحمر مستعد لها.

وأوضح الصليب الأحمر ذلك في تصريحات لـ"العربية"، قائلًا إن صفقة التبادل اليوم مستمرة وتتقدم لكن العملية دقيقة ومعقدة.

وأضاف أنه لم يواجه تحديات أمنية خلال فترة الهدنة، ما سهل إيصال المساعدات، مؤكدًا أنه يحاول مساعدة المستشفيات قدر المستطاع فيما تواجهه بغزة.

وأعرب الصليب الأحمر عن أمله بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لأطول فترة ممكنة.

وبدأت الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

واليوم، الأحد، قدمت حركة حماس لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

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