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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مراحل المشروعات الجاري تنفيذها خلال لقائه مسئولي مديرية الإسكان

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الإسكان

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسيوط.

وشدد سعد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تحقيق التنمية، حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة.

وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من مراحل العمل والتنفيذ لعدد من المشروعات خلال الفترة الماضية واستعراض نسبة التنفيذ ومناقشة معوقات العمل وآليات ومحاور محددة لتلافي المشكلات ووضع الحلول لها.

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وناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيرة العمل بها وفقاً للإمكانات المتاحة لنهوها في أسرع وقت ممكن. 

ووجه بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وأكد تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

يذكر أن المشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان؛ من بينها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمعا تجاريا وإداريا بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية"، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

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