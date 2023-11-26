للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في خليج عدن بالقرب من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام، إن السفينة التي تعرضت للهجوم هي ناقلة نفط "مرتبطة بشركة إسرائيلية".

وبحسب التقارير، اقتربت سفينة مشبوهة من الناقلة، وعلى متنها ثمانية أشخاص "يرتدون الزي العسكري".

وذكرت الشركة الإسرائيلية، أن الحادث "يبدو أنه مرتبط بعناصر سياسية في اليمن".

وبحسب الشركة، فإن "الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات جماعة الحوثي.

وأفيد أيضًا أن البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط على علم بالحادث.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإبلاغ عن هجوم على سفينة إسرائيلية بالقرب من اليمن.

والأسبوع الماضي استولت جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية على متنها طاقم مكون من 22 فردًا شمال اليمن في منطقة البحر الأحمر.