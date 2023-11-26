مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة إلى 4 أيام أخرى

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن هناك محاولة كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

ووفقاً لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تواصل فرق التفاوض إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي.

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له، مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.