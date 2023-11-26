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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية على دمشق

صواريخ اسرائيلية
صواريخ اسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب غرب دمشق.

و تستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

آمال مصرية

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالات مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الهدنة الإنسانية الدفاع الجوي السوري الشهداء والمصابين

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