عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: "شباب من أجل الإنسانية" تؤكد الرؤية المصرية لإعلاء لغة الحوار في النزاعات

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أشاد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، بإعلان إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، قائلا: هذه المبادرة لفتة إيجابية تؤكد حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا وجهات ومؤسسات، على الدفع بجهود نحو تقديم الدعم لكافة المدنيين في مناطق النزاع في العالم، وإحلال السلام، وذلك بتوحيد كافة الجهود الدولية والشبابية لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه المبادرة تستهدف دعم ضحايا النزاعات من خلال تقديم المساعدة للمتأثرين بالحروب، لاسيما في صدارتها القضية الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي ما زالت طلقات الرصاص والأسلحة الطائشة تصوب ناحية الإنسانية والأبرياء، فضلا عن المساهمة في تمكين الشباب للقيادة من خلال تطوير مهارات الشباب وإعلاء ثقافة الحوار  بداخلهم باعتباره السلاح الآمن الذي يجب أن يكون لغة الحوار للوصول لنتائج تدعم عملية السلام.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في فتح فرص جديدة أمام كثير من الهيئات الدولية لشراكات مع الشباب وتعزيز التعاون الدولي، مشيرا إلى أن الجهود المصرية ستظل تدعم سبل إرساء عملية السلام والتنمية واستقرار الشعوب، والعمل على نزع الثقافات التي طالما تتحرك ضد الإنسانية.

واختتم النائب عمرو القماطي تصريحه، بالقول: دعوة منتدي شباب العالم لكافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين علي نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في المبادرة ستضفي مزيد من الجدية في التعامل واتخاذ القرارات القابلة للتنفيذ الفعلي لتلك المبادرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. انتبه لـ5 علامات تكشف اقتراب إصابتك بمرضه

نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ