عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “شركة زودياك مالكة السفينة المختطفة قبالة اليمن أعلنت تعيين فريق لإدارة الأزمة في مقرها بلندن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في خليج عدن بالقرب من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام، إن السفينة التي تعرضت للهجوم هي ناقلة نفط "مرتبطة بشركة إسرائيلية".

الإمارات ترسل مستشفى طائرا إلى الحدود المصرية لإنقاذ أطفال غزة

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا

وبحسب التقارير، اقتربت سفينة مشبوهة من الناقلة، وعلى متنها ثمانية أشخاص "يرتدون الزي العسكري".

وذكرت الشركة الإسرائيلية، أن الحادث "يبدو أنه مرتبط بعناصر سياسية في اليمن".

وبحسب الشركة، فإن “الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات من جماعة الحوثي”.

اليمن السفينة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا

دمار مشابه لكارثة زلزال تركيا وسوريا..تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن غزة

تحرك عاجل من بايدن بشأن تمديد الهدنة في غزة

حماس تعلن الإفراج عن رهينة تحمل الجنسية الروسية

لن يصمد يومين.. كارثة غير مسبوقة تهدد الجيش الألماني بسبب أوكرانيا

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

سوريا.. انفجارات عنيفة تهز دمشق

ترشيحاتنا

بعد وفاته.. وصية الفنان طارق عبد العزيز لـ المخرج مجدى الهوارى

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. انتبه لـ5 علامات تكشف اقتراب إصابتك بمرضه

نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ