وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن “شركة زودياك مالكة السفينة المختطفة قبالة اليمن أعلنت تعيين فريق لإدارة الأزمة في مقرها بلندن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في خليج عدن بالقرب من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام، إن السفينة التي تعرضت للهجوم هي ناقلة نفط "مرتبطة بشركة إسرائيلية".

وبحسب التقارير، اقتربت سفينة مشبوهة من الناقلة، وعلى متنها ثمانية أشخاص "يرتدون الزي العسكري".

وذكرت الشركة الإسرائيلية، أن الحادث "يبدو أنه مرتبط بعناصر سياسية في اليمن".

وبحسب الشركة، فإن “الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات من جماعة الحوثي”.