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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الدفعة الثالثة من إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تتم قريبا.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المصدر الإسرائيلي، إن "الأمور تتقدم اليوم بشكل أكثر سلاسة".

ومنذ قليل، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت الإفراج عن رهينة تحمل الجنسية الروسية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علقت على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

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وأصدرت اللجنة بيانا، نفت فيه وجود تأخير في الدفعة الثالثة للإفراج عن الأسرى.

وقالت اللجنة، إنه لن يكون هناك تأجيل في الدفعة الثالثة، مؤكدة أن الجدول يسير وفق ما تم إعداده.

حماس إسرائيل الرهائن

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