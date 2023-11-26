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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار مشابه لكارثة زلزال تركيا وسوريا..تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، إن الناس في شمال غزة ومدينة غزة يعانون من المجاعة، موضحا أن الأمراض المعوية والجلدية أصبحت أكثر انتشارا من ذي قبل.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال أبو حسنة إن الوكالة تحتاج إلى 120 طناً من الوقود يومياً لبدء المرافق الأساسية، كما تحتاج إلى دخول 200 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً لمدة شهرين متتاليين.

كما قارن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الدمار في غزة بـ”الدمار الناتج عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

قطاع غزة الاونروا غزة

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