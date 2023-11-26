بصورة زائفة..الاحتلال الإسرائيلي يزعم منع حماس دخول المساعدات شمال غزة

زعمت إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية تمنع دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، ونشرت لقطات تدعي أنها نقطة تفتيش أنشأتها حماس.

كتبت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية (كوجاتCOGAT) في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X"، المعروف سابقا باسم تويتر: "هذا ما حدث منذ حوالي ساعة على الطريق المؤدي إلى شمال قطاع غزة".

وأضافت: "لقد منعت نقطة تفتيش حماس الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال غزة".

وادعت أنه: "بالنسبة لحماس، سكان غزة هم أولويتهم الأخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كوجات أن 200 شاحنة مساعدات قد دخلت القطاع، وبعضها متجه إلى الجزء الشمالي من الجيب.

وتدخل المساعدات - بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية - القطاع كجزء من الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصر وقطر.

وكجزء من الاتفاقية، يتم إطلاق سراح حوالي 50 طفلا وامرأة محتجزين كرهائن في غزة على مدى أربعة أيام، مع إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل إطلاق سراح إسرائيلي.

والليلة الماضية، تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن وسط اعلان الجناح العسكري لحماس بأنها تؤخر الإفراج حتى "تلتزم إسرائيل بشروط الاتفاق المتعلق بدخول شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة وبسبب عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء".