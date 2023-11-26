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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن الإفراج عن رهينة تحمل الجنسية الروسية

حركة حماس
حركة حماس

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأحد، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت الإفراج عن رهينة تحمل الجنسية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأصدرت اللجنة بيانا، نفت فيه وجود تأخير في الدفعة الثالثة للإفراج عن الأسرى.

وقالت اللجنة، إنه لن يكون هناك تأجيل في الدفعة الثالثة، مؤكدة أن الجدول يسير وفق ما تم إعداده.

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وأضافت: "البيان الذي صدر في وقت سابق لا يمثل الواقع على الأرض، جميع الاستعدادات تسير كما هو مخطط لها. ومع ذلك، في مثل هذه العملية المعقدة والحساسة، ليس هناك يقين مطلق بأنه لن يتم تطبيق تعقيدات".

حماس المقاومة الفلسطينية

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