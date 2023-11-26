أزمة قلبية أثناء التصوير.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

توفى اليوم الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية اثناء تصوير احدى مشاهده لمسلسل وبقينا اتنين الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف ، إلا ان فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.

وفاة طارق عبد العزيز

ولم يحدد حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء .



تعرض طارق عبد العزيز لوعكة صحية



نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.