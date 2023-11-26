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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. انتبه لـ5 علامات تكشف اقتراب إصابتك بمرضه

صدى البلد

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان طارق عبد العزيز؛ بسبب الأزمة القلبية المفاجئة.

ويعد الفنان طارق عبدالعزيز ليس الممثل الأول الذي يتوفى نتيجة الأزمة القلبية المفاجئة، بل هناك الكثير من النجوم مثله، من بينهم سمير صبري، وحسن حسني.

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ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك، نعرض لكم فيما يلي، أهم العلامات التي تكشف مرض طارق عبدالعزيز (الأزمة القلبية) مبكرا.

تتفاوت أعراض النوبة القلبية، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، بينما لا تظهر أي أعراض على أشخاص آخرين.

وتشمل أعراض النوبة القلبية، ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

العرق البارد

الإرهاق

حرقة المعدة أو عسر الهضم

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان

ضيق النفَس

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر، ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض النوبة القلبية.

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع.

قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي، مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة، حيث تنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

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