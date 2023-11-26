بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز ..تعرف علي التفاصيل الكاملة لمرضه

توفى الفنان طارق عبد العزيز ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره لمسلسل "وبقينا اتنين" ، بطولة الفنان شريف منير، حيث دخل المستشفى فور شعوره بالتعب.. وتوفي بعدها.

كان الفنان طارق عبد العزيز دخل إلى المستشفى منذ عدة أيام، بعد شعوره بالإجهاد، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل، ثم خضع لعملية قسطرة في القلب ،اثر تعرضه لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفى بأزمة قلبية حادة تسببت بالموت المفاجئ.

وفي هذا التقرير نرصد ما هي الازمة القلبية واعراضها وفقا لموقع medical today

أسباب الأزمة القلبية أو توقف القلب المفاجئ

تحدث الازمة القلبية غالبًا عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الشريان التاجي وهو الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب مما قد يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب أو حتى إلى تدميرها الكلي.

وقد يُعاني بعض الأفراد الذين يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ من الإصابة بتسارع في ضربات القلب أو الشعور بالدوار، وهذه مؤشرات تنذر باحتمال بدء حالة خطيرة من اضطراب، إلا أن أكثر من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بتوقف القلب الفجائي لم تظهر عليهم أي أعراض أو مؤشرات تحذيرية.

أعراض الأزمة القلبية:

الضغط، أو الشعور باحتقان في الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق.

ألم ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.

أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.

ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.

ضيق النّفـَس.

التعرّق.

الشعور بالموت الوشيك.

الغشي أو الإغماء.

الغثيان والقيء.