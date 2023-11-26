عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز ..تعرف علي التفاصيل الكاملة لمرضه

الفنان طارق عبد العزيز
الفنان طارق عبد العزيز

توفى الفنان طارق عبد العزيز ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تصويره لمسلسل "وبقينا اتنين" ، بطولة الفنان شريف منير، حيث دخل المستشفى فور شعوره بالتعب.. وتوفي بعدها.

كان الفنان طارق عبد العزيز دخل إلى المستشفى منذ عدة أيام، بعد شعوره بالإجهاد، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل، ثم خضع لعملية قسطرة في القلب ،اثر تعرضه لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات وتوفى بأزمة قلبية حادة تسببت بالموت المفاجئ.

وفي هذا التقرير نرصد ما هي الازمة القلبية واعراضها وفقا لموقع medical today

أسباب الأزمة القلبية أو توقف القلب المفاجئ

تحدث الازمة القلبية غالبًا عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الشريان التاجي وهو الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب مما قد يؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب أو حتى إلى تدميرها الكلي.

وقد يُعاني بعض الأفراد الذين يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ من الإصابة بتسارع في ضربات القلب أو الشعور بالدوار، وهذه مؤشرات تنذر باحتمال بدء حالة خطيرة من اضطراب، إلا أن أكثر من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بتوقف القلب الفجائي لم تظهر عليهم أي أعراض أو مؤشرات تحذيرية.

أعراض الأزمة القلبية:

الضغط، أو الشعور باحتقان في الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق.
ألم ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.
أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.
ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.
ضيق النّفـَس.
التعرّق.
الشعور بالموت الوشيك.
الغشي أو الإغماء.
الغثيان والقيء.

الازمة القلبية الأزمة القلبية المفاجئة اعراض الازمة القلبية وفاه الفنان طارق عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أزمة قلبية أثناء التصوير.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

موضوعات متعلقة

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 26 -11-2023: استمر في الابتكار والأفكار والإبداع

برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023: اتبع تعليمات الطبيب

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023| تجنب الصمت

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 2023/11/26: لا تغضب

برج الحوت | حظك اليوم الأحد 2023/11/26: لا تشتت أفكارك

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 2023/11/26: كن صبورا

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.. تتميز بالإبداع وإنجاز المهام

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بعد إفراج حماس عن أحد رهائنها

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة الإخبارية: بدء إجراءات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بحضور الأمن المصري

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تراجع الدينار الكويتي اليوم .. أسعار العملات العربية في مصر

بعد خروج مطار دمشق من الخدمة..الجيش السوري يعترض صواريخا إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

محاولة تهريب أفعى نادرة في الهند تثير جدلاً .. ماذا حدث؟

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ