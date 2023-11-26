بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. الفرق بين أعراض القاتل الصامت لدى الرجال والنساء

انتشرت في الآونة الأخيرة الإصابة بالأزمة القلبية والموت المفاجئ، ولعل آخرها ما تسبب في وفاة الفنان طارق عبد العزيز؛ متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.

وتعد النوبة القلبية، واحدة من الأمراض التي تخطف الشباب بشكل مفاجئ، خاصة صغار السن منهم، بعدما ظلت سنوات عديدة تصيب كبار السن، وارتفع معدل الوفيات نتيجة أمراض القلب، والموت المفاجئ؛ إثر الإصابة بالأزمة القلبية.

وتعتبر أمراض القلب واحدة من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها العالم والوطن العربي، حيث أن أصبح يعاني من الإصابة بها الشباب وصغار السن وهم يعانون من بعض المشاكل في القلب، وأبرز الوفيات كانت بين مصابي الأزمات القلبية الحادة.

وتشير دراسة جديدة إلى أن نحو 50 في المئة من المرضى الذين عانوا سكتة قلبية مفاجئة، قد يشعرون بأعراض تحذيرية واضحة قبل 24 ساعة من الفقدان المفاجئ لوظائف القلب..

ووجدت الأبحاث في وقت سابق- وفقا لمجلة "لانسيت ديجيتال هيلث" The Lancet Digital Health- أن الأعراض التحذيرية يمكن أن تساعد الناس على التنبه لخطر الإصابة بسكتة قلبية مفاجئة قبل حدوثها.

ووجد الباحثون أيضا، بما في ذلك من هم في مركز سيدارز- سيناي الطبي" Cedars-Sinai Medical Center في الولايات المتحدة، أن الأعراض التحذيرية قد تختلف باختلاف الجنسين، وأن من أبرز الأعراض بين النساء “ضيق التنفس”، في حين أن العارض الأكثر شيوعاً لدى الرجال؛ هو ألم حاد في الصدر.

كما وجدوا كذلك أن المجموعات الفرعية من كلا الجنسين، عانت “الخفقان، والنشاط الشبيه بالنوبات، وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا”.

وعلاوة على ذلك، كانت الأعراض الأكثر شيوعا متشابهة بين الرجال والنساء، وشملت “التعب غير المعتاد، واضطرابات النوم، والقلق، وضعف الذراع، وعدم الراحة”.