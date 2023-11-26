وجها لوجه أمام رونالدو| ميسي يعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ما القصة؟!

تستعد برشلونة للتحضير لأحداث تاريخية تجسد حب واعتزاز النادي وجماهيره للأسطورة ليونيل ميسي. ووفقًا لتقرير حصري من "FootballTransfers"، يُخطط النادي لتنظيم مباراة تكريمية فريدة يعود فيها ميسي إلى ملعب كامب نو ليُعبّر عن مشاعره تجاه الجماهير ويتودع بها بطريقة لا تُنسى.

التخطيط لتكريم لاعب القرن

ويعتزم نادي برشلونة تنظيم أفضل مباراة تكريمية على الإطلاق في 29 نوفمبر 2024، وهي تاريخ يتزامن مع الذكرى الـ 125 لتأسيس النادي. والهدف من هذه المباراة هو السماح للأسطورة ميسي بالتعبير عن حبه وامتنانه للجمهور الذي دعمه على مدى سنوات عديدة.

تجميع نجوم الفوز

وتفيد التقارير بأنه سيتم تجميع أساطير برشلونة في فريق واحد للمشاركة في هذا الحدث الكبير. وستشهد المباراة مشاركة نجوم كبار مثل ديفيد فيا، رونالدينيو، سيسك فابريجاس، ريفالدو، روماريو، لويس إنريكي، والنجم البرازيلي السابق رونالدو.

ويُتوقع أن يكون هذا اللقاء استعراضًا لمهارات وتألق هؤلاء اللاعبين الأساطير.

دعوة أساطير ريال مدريد

وليس هذا فقط، بل يُتوقع أيضًا دعوة بعض أساطير ريال مدريد للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. ومن بين الأسماء المطروحة للمشاركة يبرز اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قد يلبي الدعوة إذا كان قادرًا على تخليص نفسه من التزاماته مع نادي النصر في الدوري السعودي.