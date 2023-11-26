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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر.. شاهد المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية مصر 2023

المباراة الختامية
المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية مصر 2023

بدأت  فعاليات ختام البطولة العربية المدرسية مصر 2023 بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتشهد فعاليات ختام البطولة العربية المدرسية مصر 2023 الآن ، إجراء المباراة الختامية للبطولة بين سلطنة عمان ولبنان ، بحضور وزيري التعليم والرياضة ، وذلك بملعب رقم "7" بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي  ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد رابط البث المباشر للمباراة .

وتأتى البطولة العربية المدرسية مصر 2023  تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، يأتي إيمانا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتي تلعب دورا بارزا وفعالاً في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعي بها ينعكس لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة الطلاب.

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  في تصريحات سابقة له ، إلى أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة، والتي تسعى كافة الحكومات العربية إلى العمل على صياغتها، بما يتناسب مع معطيات العصر، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، وبناء الشخصية المنشودة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب بالعمل بجد، مؤكدا بأنهم قادة الغد، وأبطال المستقبل، مشددا على التنافس الشريف الذى يبرز كفاءات رياضية مؤهلة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل.

وقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، خالص التحية والتقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعاونهم الوثيق في تنظيم هذه البطولة، كما قدم الشكر للاتحاد المصري للرياضة المدرسية، وللجنة المنظمة للبطولة على الجهد الدءوب، والعمل المتواصل من أجل تنظيم هذه الدورة لتخرج بهذا الشكل المشرف.

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