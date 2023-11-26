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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز الصعب على أبو سليم .. الدردير:الزمالك يحتاج إلى مدرب أجنبي

صدى البلد

علق عمرو الدردير على تشكيل معتمد جمال لنادي الزمالك اليوم أمام أبو سليم الليبي .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كل النقاد والمدربين وحتي الجماهير كانت فاهمة قراءة مباراة ابو سليم  بعد 10 دقائق من البداية إلا معتمد جمال ! 

أصر علي تكملة الشوط الأول من غير رؤس حربة ولما دفع بسامسون وناصر منسي عادت الفاعلية واحرز  اوباما ..‏الملخص نحتاج لمدرب اجنبي علي وجه السرعة ".

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

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