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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو مستعجل.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

استخراج شهاده ميلاد
استخراج شهاده ميلاد

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الخدمات المقدمة من قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخليه والذي تم تفعيل ماكينة السجل الذكى, والتى مكنت المواطنين من استخراج الشهادات المتاحه من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى.

وخاصه شهادات الميلاد التي تعد من أهم الاوراق المطلوبة لإضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهادة الميلاد.

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية

 

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

 تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

 تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد  بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

 تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

 تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

 وتسهيلا علي المواطنين وضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا حتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش.

أماكن ماكينات استخراج شهادة ميلاد

وحددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية وجائت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") 

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

 ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

 

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

 استخراج  شهادة ميلاد  من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، و التي تبلغ قيمة استخراج شهادة ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط، ويبحث عنها كثير من المواطنين لمعرفة كيفيه استخراج شهاده ميلاد و الوفاة و الزواج والطلاق من الماكينات الذكية. 

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 

طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين


طريقة استخراج شهادة ميلاد أون لاين  هناك خطوات  عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- وضمن طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يتم بعد الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- يتم بع د ذلك الضغط على زر شهادة الميلاد
4- كما يتطلب استخراج شهادة ميلاد اون لاين من البيت ادخال البيانات المطلوبة 
5- وأخر خطوة لـ استخراج شهادة ميلاد اون لاين  يجرى اختيار اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

 

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون اي تدخل بشري.

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية

كيفيه استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2022

ويستطيع المواطنين الاستفادة من الماكينات الذكية للسجل المدني عن  طريق إختيار نوع المصدر المطلوب إستخراجه من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته من خلال مطابقة بصمة الوجه وأحد الأصابع، مع ما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية

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