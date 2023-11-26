كتائب القسام تكشف عن ردها بعد دخول نتنياهو إلى قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها سلمت الرهائن الذين أطلق سراحهم مساء اليوم في مدينة غزة باستخدام سيارات الجيب العسكرية، في استعراض للقوة في المدينة التي تدعي إسرائيل أن حركة حماس فقدت السيطرة عليها.

وقالت كتائب القسام، إن الطريقة التي تم بها تسليم الرهائن "تأتي بعد نشر صور دعائية لنتنياهو وهو يدخل مشارف شمال غزة لتوجيه رسالة سيطرة.. وهذا كان رد كتائب القسام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لديها القوة والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين لدينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعاً. مستمرون حتى النهاية - حتى النصر. لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة، الإرادة، والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال قيامه بجولة في قطاع غزة اليوم، وحصل على المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها.