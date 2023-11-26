عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تكشف عن ردها بعد دخول نتنياهو إلى قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أنها سلمت الرهائن الذين أطلق سراحهم مساء اليوم في مدينة غزة باستخدام سيارات الجيب العسكرية، في استعراض للقوة في المدينة التي تدعي إسرائيل أن حركة حماس فقدت السيطرة عليها.

وقالت كتائب القسام، إن الطريقة التي تم بها تسليم الرهائن "تأتي بعد نشر صور دعائية لنتنياهو وهو يدخل مشارف شمال غزة لتوجيه رسالة سيطرة.. وهذا كان رد كتائب القسام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لديها القوة والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب.

CNN: وصول حافلة تقل الرهائن الأجانب الأربعة المفرج عنهم اليوم إلى مصر

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بعد إطلاق نار على 3 من مواطنيها بأمريكا

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين لدينا، وفي النهاية سنعيدهم جميعاً. مستمرون حتى النهاية - حتى النصر. لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة، الإرادة، والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".

جاءت تصريحات  نتنياهو خلال قيامه بجولة في قطاع غزة اليوم، وحصل على المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة والمقاتلين، كما زار أحد الأنفاق التي تم اكتشافها.

المقاومة الفلسطينية حماس كتائب القسام نتنياهو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

موضوعات متعلقة

الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بعد إطلاق نار على 3 من مواطنيها بأمريكا

بيان عاجل من الصليب الأحمر بشأن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

الخارجية القطرية: جميع الأسري الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية «قُصَّر»

فرانس برس: حماس توافق على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام"

المتحدث باسم جيش الاحتلال: 4 رهائن أجانب في طريقهم إلى معبر رفح

إصابتان خلال قمع قوات الاحتلال للصحفيين والفلسطينيين في محيط سجن عوفر

المياه تفيض عن ضفاف البحر.. أعاصير وأمطار غزيرة تتسبب في كارثة بـ تركيا

ترشيحاتنا

صدارة مؤقتة.. ريال مدريد يهزم قادش 3-0 في الدوري الإسباني

رئيس وزراء قطر يكشف عن شرط وحيد لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ