CNN: وصول حافلة تقل الرهائن الأجانب الأربعة المفرج عنهم اليوم إلى مصر

شوهدت حافلة تقل رهائن أجانب أفرجت عنهم حركة حماس اليوم، وهي تصل إلى مصر عبر معبر رفح، وفقا لتقرير نشرته سي ان ان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن مسؤولي الصليب الأحمر نقلوا المجموعة – ثلاثة مواطنين تايلانديين ومواطن روسي إسرائيلي مزدوج – إلى خارج غزة عبر المعبر.

الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم يومي الجمعة والسبت مروا أيضًا عبر معبر رفح، الذي لعب دورًا محوريًا في الجهود المبذولة لإخراج الناس وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث أنه نقطة الدخول أو الخروج الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل.

وتم إطلاق سراح 17 رهينة يوم الأحد، والبقية مواطنون إسرائيليون، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

ومن بين الإسرائيليين الـ 13 الذين تم إطلاق سراحهم خلال عملية إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد، تم نقل أحدهم جوًا بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، بينما تم نقل الـ 12 الآخرين عبر السياج الحدودي مباشرة من غزة إلى إسرائيل، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وشاهد فريق CNN قافلة المركبات الإسرائيلية التي تحمل الرهائن تمر بمنطقة كيبوتس أوريم، على بعد حوالي 15 كيلومترًا (9 أميال) داخل إسرائيل، في طريقها إلى القاعدة الجوية.

وقال الجيش إنه بعد تقييم طبي أولي، سيتم نقل الرهائن جوا إلى مستشفيات في منطقة تل أبيب، حيث من المتوقع أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم.