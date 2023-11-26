الصهاينة بيعملوا ايه.. مقدمة نارية لـ انجي أنور تفضح جيش الاحتلال الإرهابي

قالت الإعلامية انجي أنور، إن فكرة و طريقة التعامل مع الشهداء على أنهم مجرد ارقام يجب أن تنتهي، واصفة هذه الفكرة بأنها غبية و صعبة الهضم.

وأضافت انجي أنور، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة ETC، أن المحررين من معتقلات القهر و الظلم من سجون الاحتلال الصهيوني ليست مجرد أرقام، معلقة: "كل واحد منهم حكاية وحلم لازم نسمعه و نعرفه".

وأوضحت، أن الأسيرات و الأطفال كل شخص منهم على حداه لديه قصة منفصلة، معقبة: "لازم العالم المتحضر إياه يعرف الصهاينة بيعملوا ايه في الأسرى اللي تحت يديهم، و التعذيب و الضرب اللي بيتعاملوا به مع الفلسطينيين".

كملوا حكايات الفلسطيني الصامد

وتابعت، أن جميع شعوب الأرض يجب أن يعلموا الحقيقة، و أن الرواية الفلسطينية تم سماعها و يجب على الجميع أن يصرخ بكل تفاصيلها و كل حكايات أهلها من أسرى، شهداء أو مصابين، خاتمة: "كملوا حكايات الفلسطيني الصامد المقاوم الصلب الذي حير العالم كله بقوته و تمسكه بجذوره".