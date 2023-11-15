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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق إنجي أنور على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

انجي أنور
انجي أنور

علقت الإعلامية انجي أنور على اقتحام جيش الاحتلال لـ مستشفى الشفاء بفلسطين، معقبة: "لسه الكيان الصهيوني مش عايز يغير من طريقته و يقتنع أنه عبارة عن عصابات إرهابية ترتكب جرائم حرب أمام العالم كله و مكمل، كلمة جرائم حرب لم تكن كافية على عنصرية الصهاينة".

وأضافت انجي أنور، خلال تقديمها برنامج مصر الجديدة بحلقة اليوم، المذاع على شاشة ETC، "ما يحدث ليس فقط عار و لكنه شراكة كاملة من غالبية العالم مع الكيان المحتل بجرائمه"، متابعة: "ضباع حقيرة و ليسوا بشر"، موضحة أن المقاومة قد نفت أكثر من مرة أن هناك أنفاق تحت مستشفى الشفاء لكن جيش الإرهاب أخذ إشارة خضراء من أمريكا التي روجت كدبة وجود مقر للمقاومة داخل مستشفى الشفاء.

دعايا رخيصة

ولفتت، إلى أن متحدث جيش الإرهاب (لإسرائيلي) يعتقد أن المقاومة تعمل بورديات، لكنهم لم يعلموا أن الأخيرة وهبت حياتها للشهادة منذ 7 أكتوبر، مكملة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يكذب على العالم بعد اقتحامه مستشفى دار الشفاء و قوله بأنه وجد أسلحة عشان يعمل دعايا رخيصة و يبرر الجريمة".
 

مستشفى الشفاء جيش الإرهاب جرائم حرب فلسطين المقاومة

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