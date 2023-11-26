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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجالية المصرية بهولندا: نؤيد الرئيس السيس وندعم انتخابه لفترة جديدة

سحر رمزي، المتحدث
سحر رمزي، المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية

قالت سحر رمزي، المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا ورئيس إتحاد النساء العربيات بهولندا، إن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي، واستحقاق سعينا كثيرا كمصريين في الخارج للحصول عليه.

وأضافت "سحر رمزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن المرأة المصرية لها تأثير كبير على عائلتها، للمشاركة في الانتخابات، متابعة: أقمنا مؤتمر صحفي لحشد الجالية المصرية، للمشاركة في الانتخابات.

وأشارت إلى أن المجلس قدم سلسلة من فيديوهات التوعية عن أهمية الانتخابات الرئاسية، وضرورة المشاركة بها، منوهة بانهم على تواصل مستمر مع الحملات الانتخابية.

ولفتت إلى أن الجالية المصرية في هولندا تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، فهو الأجدر، وهو الأدرى بمصلحة مصر، وعليه نتواصل مع حملة الرئيس السيسي ووزارة الهجرة المصرية.

وأكملت: قمنا بتجهيز سيارات ورحلات مجانية للجالية، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات.
 

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