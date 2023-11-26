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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على "حلواني" سرق هاتفا محمولا من مواطن بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على “حلوانى” لاتهامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة من مواطن بأسلوب "المغافلة" ، وذلك بعد نشر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمناً الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول وحقيبته بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجده بمحل عمله.

بالفحص تم تحديد الشاكى (عامل بمحل سجاد بدائرة قسم شرطة السلام) ، وقرر بعدم تحريره محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حلوانى – مقيم بمحافظة القاهرة) .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة سرقة سرقة هاتف فيس بوك وزارة الداخلية موقع فيس بوك

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