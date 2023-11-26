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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرض التسعيرة الجبرية.. غرامة بالملايين لتجار السكر بعد قرار الحكومة

السكر
السكر

 أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض  التسعيرة الجبرية  لسلعة السكر، في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره، مانحا السوق مهلة نحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء الأزمة، وإلا سيتم التدخل لفرض التسعيرة الجبرية.

وعدد وزير التموين أسباب حدوث أزمة في سلعة السكرة موضحا انها ترجع إلى عدم انتظام التوزيع، فضلا عن قيام بعض التجار بالحصول على سعر الطن بـ 24 ألف جنيه ويتم البيع للمستهلك بـ40 جنيها للكيلو.

عقوبة التلاعب في الأسعار

ونرصد في سياق السطور التالية، عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وحظرت المادة السادسة من  القانون الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إنه الأيام الحالية هي نهاية موسم السكر، معقبا: "داخلين على موسم حصاد القصب في شهر يناير، والبنجر في شهر فبراير".
وأضاف الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نسبة اكتفائنا الذاتي من السكر كانت وصلت إلى 77%"، لافتا: "نستورد ربع الاحتياجات من الخارج".

التسعيرة الجبرية

وتابع: "السكر المحلي بيخلص في نهاية الموسم، ويبدو أن حركة الدولار الشهر الماضي جعلت التجار يخشون زيادة الأسعار لذلك قاموا بتخزين كميات من السعر لرفع الأسعار، رغم أن السكر عالميا انخفض في الأيام الماضية".

وأضاف: "قوانين التجارة العالمية تقول إنه في أثناء الازمات يجوز للحكومات التدخل لحوكمة الأسعار وتسعير بعض السلع الاستراتيجية"، لافتا: "نحن في أزمة حاليا سواء الاستيراد لذلك من حق الحكومة أن تطبق التسعيرة الجبرية طالما أننا في وقت أزمات".

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