صدارة مؤقتة.. ريال مدريد يهزم قادش 3-0 في الدوري الإسباني

تمكن ريال مدريد من الفوز على قادش بنتيجة 3 - 0 اليوم الأحد على ملعب رامون دي كارانزا، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإسباني.

ورغم الغيابات الكثيرة فى صفوف ريال مدريد ، مثل فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وكيبا أريزابالاجا وإيدير ميليتاو وتيبو كورتوا بداعي الإصابة إلا أن رودريجو سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 14 و64، وصنع الهدف الثالث الذي سجله جود بيلينجهام في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، وسدد رودريجو كرة تصدى لها ليديسما، ثم ارتقى نافارو وسدد رأسية أمسك بها أندري لونين بسهولة.

افتتح رودريجو جويس التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 14، حيث انطلق وراوغ دفاعات قادش، وسدد أقصى يسار الحارس ليديسما.

وتألق لونين في التصدي لتصويبة من روجر مارتي، ثم صوب كروس كرة قوية شتتها الدفاع، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر خوسيلو بغرابة شديدة الهدف الثاني، ثم سدد مودريتش كرة داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس ليديسما.

ونجح رودريجو في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 64، حين انطلق وراوغ بنفس سيناريو الهدف الأول، وسدد الكرة على يسار الحارس.

وأضاع ماكسيمليانو جوميز فرصة لتسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق، حيث تلقى كرة في عمق منطقة الجزاء لكنه سدد برعونة بين يدي لونين.

وأضاف بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 74 حين تلقى تمريرة من رودريجو، ثم استمرت سيطرة الريال حتى أطلق الحكم صافرته معلنا فوز الميرنجي (3-0).