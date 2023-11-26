صابرين: مصدومة من وفاة الفنان طارق عبد العزيز

قالت الفنانة صابرين أنها في صدمة من وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، بسبب تحدثها معه منذ أول أمس: موضحة «كنت بطمن على صحته، قالي أنا شايل هم الأخبار اللي بتحصل حوالينا، وبشتغل من غير نفس، وبنزل وأنا مش مبسوط».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «قالي لقيتك في فيلم وانتي صغيرة، وبعدين ضحك وافتكرت لما كنا بنتكلم ونضحك، وقولتله إن شاء الله اللي جاي أحسن، قالي يارب يا صابرين وكل كلامه كان عن ربنا، والله يرحمه كان خلوق وميعظمش على اللي خلقه».

وتابعت أنه كان يعاني من أزمة صحية، بعد عملية قسطرة في القلب: «كان بيكلمني في المكالمة الأخيرة بيننا محستش بأي حاجة ممكن تحصل له».