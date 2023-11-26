انفجار كبير يهز القاعدة الأمريكية حرير في أربيل شمالي العراق

أفادت قناة “الشرق” السعودية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر عراقي، بسماع دوي انفجار كبير بالقاعدة الأمريكية "حرير" في أربيل شمالي العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرة إلي أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت بدوي أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بسماع دوي انفجاران على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلي أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.