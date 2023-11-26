عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار كبير يهز القاعدة الأمريكية حرير في أربيل شمالي العراق

انفجار كبير يهز
انفجار كبير يهز القاعدة الأمريكية "حرير" في أربيل

أفادت قناة “الشرق” السعودية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر عراقي، بسماع دوي انفجار كبير بالقاعدة الأمريكية "حرير" في أربيل شمالي العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرة إلي أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت بدوي أصوات انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق.

بدوره، أفاد المرصد السوري، بسماع دوي انفجاران على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيرا إلي أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات إيرانية.

حرير أربيل العراق لقاعدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

حشد كبير في رام الله يحتفل بعودة الأسري الفلسطينيين..شاهد

البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات بايدن ونتنياهو بشأن الوضع في غزة

كتائب القسام تنشر فيديو تسليم الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين| شاهد

بايدن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن بين الإسرائيليين والفلسطينيين

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

ضربة قوية لـ زيلينسكي .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

التوتر يتصاعد.. مطالب باستقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية من منصبه

أردوغان: تركيا وإيران تبذلان جهوداً من أجل وقف إطلاق النار الدائم في غزة

ترشيحاتنا

مصدر إسرائيلي: مجلس الوزراء الحربي ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس

السفير الإسرائيلي بأمريكا: تمديد الهدنة مشروط بإفراج حماس عن رهائن جدد

حط فلوسك تطلع لك سبيكة دهب.. وزير التموين يكشف تفاصيل ATM الذهب

أول تعليق من حاكم ولاية فيرمونت الأمريكية علي تعرض 3 فلسطينيين لإطلاق نار

ماذا يحدث لمن يقرأ سورة البقرة 40 يوما؟ 16 أمرا عجيبا سيغير حياتك

خطر قادم من الجنوب.. هل تؤثر ظاهرة النينو على شتاء 2024 بمصر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

طيف التوحد لم يمنع صبور من الزواج.. قصة فيديوهات أثارت الجدل لبطل السباحة العالمي

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ