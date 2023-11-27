أحمد السجينى: من يدفع رسوم التصالح بمخالفات البناء أمواله محفوظة

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار الحكومة تشريع استثنائي للتصالح على مخالفات البناء، يحتاج درجة استيعاب وفهم كبيرة للغاية، وذلك يحسب لهم.

وأكمل “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،:" أقدم التحية للرئيس السيسي لدعمه الكبير لملف البناء ومخالفات التصالح، متابعا:كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة.

واسترسل: سيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح.

وأضاف :"من تقدم للتصالح وتم رفضه، يمكنه التقدم مرة أخرى واصبح لديه فرصتين الأولى التقديم والثانية التظلم إذا تم رفضه ".

