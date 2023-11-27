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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

الراحل طارق عبد العزيز
الراحل طارق عبد العزيز

تصدر اسم الفنان الراحل طارق عبد العزيز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان خبر الوفاة الذي جاء صدمة لكل محبيه.

وحرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي الفنان الراحل من خلال صورة قام بالتقاطها معه منذ أيام قليلة أثناء تصويره إحدى حلقات برنامج واحد من الناس.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن الحلقة التي صورها مع  الفنان الراحل منذ أيام كانت أخر لقاء جمعه به ومن المفترض عرضها مساء غدا الأثنين.

وتسببت هذه الصورة التي نشرها عمرو الليثي في حالة من الحزن الشديد لدى رواد صفحته على موقع الصور الشهير إنستجرام، لكونه يظهر فيها وهو يبتسم ولم يظهر عليه أي ملامح للتعب.
 

وفاة طارق عبد العزيز 

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية اثناء تصوير احدى مشاهده لمسلسل وبقينا اتنين الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف ، إلا ان فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.

 

أخر لقاء لطارق عبد العزيز


في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته ، ويذاع غداً الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يحل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ، وحلقة فنية خاصة .

وتشهد الحلقة حواراً بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة  بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

 

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي ، وعلاقته بوالديه  وأسرته من صعيد مصر " سوهاج " وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرض

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