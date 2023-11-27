انفجار قوي.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخيرة مخيم عقبة جبر بـ أريحا في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإنه تم سماع دوي انفجار كبير في مخيم عقبة جبر بـ أريحا بالتزامن مع حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل.

كما أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت سيارة إسعاف من الوصول إلى مخيم عقبة جبر في أريحا بعد أنباء عن إصابة بالرصاص.

كما أشارت مصادر صحفية، أن المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بـ أريحا وتخوض معها اشتباكات عنيفة.

وعلى جانب آخر، شن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك 8 فلسطينيين استشهدوا بأيدي مستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف أبو ردينة، أن العدوان الإسرائيلي مستمر، والولايات المتحدة الأمريكية تقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي يجب التحرك بسرعة من قبل الأمة العربية اتجاه الإدارة الأمريكية لإنهاء كل هذا العنف.