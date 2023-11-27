تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

يقدم فيتامين د فوائد عديدة للنساء والرجال والأطفال على حد سواء، ولكن سوف نقدم لك في الفقرة الآتية فوائد فيتامين د للنساء على وجه الخصوص وفقاً لموقع هيلثى..

١. تقوية العظام: يؤدي دورًا مهمًا في الوقاية من إصابة النساء بمرض تليين العظام ، او الإصابة بهشاشة العظام

٢. تعزيز المناعة: يدعم وظيفة المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية،

٣. تنظيم المزاج والتقليل من الاكتئاب

٤. دعم فقدان الوزن

٥. محاربة العديد من الأمراض

٦. تقليل خطر الإصابة بمضاعفات الحمل

٧. تعزيز الرضاعة الطبيعية

المصادر الطبيعية لفيتامين د

لا يتوفر فيتامين د بكثرة في المصادر الطبيعية، ولكن يمكن الحصول عليه من الأطعمة الآتية:

•سمك السالمون.

•السردين.

•التونة المعلبة.

•زيت كبد سمك القد.

•صفار البيض.

•كبد البقر.

•الجمبري.

•الحليب و الزبادي المدعم.

وبالإضافة للأطعمة السابقة، يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، وقد تحتاج المرأة لتناول مكملات فيتامين د للوقاية من الإصابة بنقص مستوياته.