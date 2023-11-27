ردا على تحرير ناقلة النفط.. مليشيات الحوثي تستهدف مدمرة أمريكية بصاروخيين باليستيين

أفادت فوكس نيوز نقلا مسؤولين أمريكيين، اليوم الأثنين، أن مليشيات الحوثي أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية في خليج عدن ولكن الهجوم فشل.

وقال المسؤولون الأمريكيون لفوكس نيوز، إن مدمرتان أمريكيتان تتبعتا الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وأضاف المسؤولون، أن استهداف مليشيات الحوثي للمدرة الأمريكية في خليج عدن، جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف ناقلة نفط واعتقال 5 مسلحين.

وأشارت فوكس نيوز عن المسؤولين الأمريكيين، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تنظر إلى هذه الحادثة على أنها تصعيد كبير في تهديدات الحوثيين في اليمن.

وأعلنت البحرية الأمريكية أن سفينة حربية تابعة لها استجابت لنداء استغاثة، أمس الأحد، من ناقلة نفط تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل اليمن.

واستجابت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون، وهي مدمرة من فئة أرلي بيرك ومقرها مايبورت ومخصصة لشرق البحر الأبيض المتوسط، لنداء الاستغاثة من ناقلة النفط سنترال بارك التي ترفع العلم الليبيري، وعلى متنها شحنة من حمض الفوسفوريك في خليج عدن.

وقال متحدث باسم شركة زودياك لفوكس نيوز، إن ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت العالمي، صباح يوم الأحد، تفيد بأنها تعرضت لهجوم من قبل قراصنة مشتبه بهم أثناء عبورها مضيف باب المندب على بعد حوالي 54 ميلًا بحريًا قبالة سواحل الصومال.

ووفقا لمصادر لشبكة فوكس نيوز، فإن 5 مسلحين استولوا على الناقلة بعد صعودهم من زورق صغير وتوقفوا بجانب الناقلة، وقاموا بحبس طاقم الناقلة في مقر القيادة، كما حاول المسلحون الدخول إلى الغرفة الآمنة في الناقلة قبل الخروج من السفينة والعودة إلى شواطئ اليمن ولكنهم فشلوا وتم القبض عليهم.