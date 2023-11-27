مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا

كشف صندوق النقد الدولي، عن تصنيف جديد لأقوى اقتصاد في أفريقيا، تصدرت فيه مصر المرتبة الأولى، واعتمد الصندوق في تصنيفه على مؤشرين أساسيين هما: بيانات الناتج المحلي، وتعادل القوة الشرائية في البلاد.

ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع المتخصص “أنسايدر مونكاي”، بناء على بيانات من صندوق النقد الدولي، وحسب التصنيف فإن أكبر 4 اقتصادات في أفريقيا هي:

1- مصر

مصر أقوى اقتصاد في أفريقيا

الناتج المحلي الإجمالي 1.87 تريليون دولار أمريكي في عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 17120 دولارا أمريكيا

2- نيجيريا

احتلت نيجيريا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، المرتبة الثانية

الناتج المحلي الإجمالي مقدر بـ 1.37 تريليون دولار عام 2023

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6150 دولارًا

3- جنوب أفريقيا

كما جاءت جنوب أفريقيا بالمرتبة الثالثة أفريقيًا في هذا التصنيف

الناتج المحلي الإجمالي مقدّر بـ 997.44 مليار دولار عام 2023

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 16.210 دولارًا

4- الجزائر

جاءت الجزائر في المركز الرابع ما يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا، المصنفة حسب تعادل القوة الشرائية

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 13680 دولارًا

الناتج المحلي الإجمالي للجزائر يبلغ 628.99 مليار دولار عام 2023.