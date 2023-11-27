رسميا.. تفاصيل إطلاق الحوثيين صاروخين على السفينة الأمريكية وإنقاذ سنترال بارك

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون وسفن وطائرات التحالف الدولي لمكافحة القرصنة، استجابوا لنداء استغاثة من السفينة التجارية سنترال بارك التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية فيبيان لها عبر حسابها على منصة إكس، أنه لدي وصول السفن الحربيةطالبت العناصر المسلحة بالإفراج عن السفينة، وعلى إثر ذلك حاول 5 أفراد مسلحين الهرب من السفينة عبر قارب صغير، ولكن لحقت بهم السفينة الحربية الأمريكية ماسون مما أدي إلى استسلامهم، لافته إلى أن طاقم السفينة التجارية في آمن حاليا.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، ففي نفس توقيت لحاق السفينة الحربية الأمريكية بالـ 5 عناصر المسلحيين، تم إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام للسفينة الأمريكية ماسون والسفينة سنترال بارك، ولكن سقطت الصواريخ في خليج عدن على بعد حوالي عشرة أميال بحرية من السفن.

وأكد البيان عدم وقوع أضرار أو إصابات في أي من السفينتين خلال هذا الحادث.

ومن جانبه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية.