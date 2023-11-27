عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. تفاصيل إطلاق الحوثيين صاروخين على السفينة الأمريكية وإنقاذ سنترال بارك

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون وسفن وطائرات التحالف الدولي لمكافحة القرصنة، استجابوا لنداء استغاثة من السفينة التجارية سنترال بارك التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة. 

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية فيبيان لها عبر حسابها على منصة إكس، أنه لدي وصول السفن الحربيةطالبت العناصر المسلحة بالإفراج عن السفينة، وعلى إثر ذلك حاول 5 أفراد مسلحين الهرب من السفينة عبر قارب صغير، ولكن لحقت بهم السفينة الحربية الأمريكية ماسون مما أدي إلى استسلامهم، لافته إلى أن طاقم السفينة التجارية في آمن حاليا.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، ففي نفس توقيت لحاق السفينة الحربية الأمريكية بالـ 5 عناصر المسلحيين، تم إطلاق صاروخين باليستيين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه الموقع العام للسفينة الأمريكية ماسون والسفينة سنترال بارك، ولكن سقطت الصواريخ في خليج عدن على بعد حوالي عشرة أميال بحرية من السفن.

وأكد البيان عدم وقوع أضرار أو إصابات في أي من السفينتين خلال هذا الحادث.

ومن جانبه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن أمن المجال البحري ضروري للاستقرار الإقليمي". 

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية.

5 أشخاص وملياردير إسرائيلي وسفينة حربية أمريكية.. التفاصيل الكاملة لتحرير ناقلة النفط سنترال بارك على سواحل اليمن |صور

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

القيادة المركزية الأمريكية السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس ماسون التحالف الدولي لمكافحة القرصنة السفينة التجارية سنترال بارك الحوثيون اليمن الجنرال مايكل إريك كوريلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

موضوعات متعلقة

5 أشخاص وملياردير إسرائيلي وسفينة حربية أمريكية.. التفاصيل الكاملة لتحرير ناقلة النفط سنترال بارك على سواحل اليمن |صور

تحمل 12 ألف طن مواد خطرة.. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

دعما لغزة.. مسيرات مليونية تجتاح محافظة صعدة في اليمن.. فيديو

القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط عدة طائرات مسيرة انطلقت من اليمن

ترشيحاتنا

200 مليون يورو سعر محمد صلاح.. ليفربول يحدد بديل الملك المصري

خلفا لأنشيلوتي.. زيدان مرشح لتدريب ريال مدريد لولاية ثالثة

تمثال شمعي وجوائزه.. متحف رونالدو في الرياض يثير الجدل

أخبار السيارات | عربية عائلية زيرو بأرخص سعر في مصر.. اركب أوتوماتيك بـ 230 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 وسنترا كسر زيرو

لا أحد يعرفها.. اكتشاف لغة عمرها 3000 سنة

12 كلمة حصن بهم النبي أحفاده.. اقرأهم على أولادك كل يوم يحفظهم الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ