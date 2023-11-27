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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصريون في النمسا يعقدون مؤتمرًا لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

السيسي
السيسي

أعرب اتحاد المصريين بمدينة ليوبن في النمسا عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة. 


جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الليلة الماضية بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية في كل من مدن فيينا وجراتس وكلاجنفورت وبروك أند مور.


وعرض المؤتمر فيلما وثائقيا عن إنجازات الرئيس في مختلف مجالات التنمية خاصة الطرق والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.


وقال بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد إن إنجازات الرئيس السيسي يشهد بها الجميع وهو الأقدر على قيادة البلاد في ظل التحديات الواسعة الراهنة خاصة غياب الاستقرار عن المنطقة وتصاعد الحرب في غزة.


وأضاف العبيدي أن المصريين في النمسا سيشاركون بكثافة خلال تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1و2 و3 ديسمبر المقبل.
 

النمسا عبد الفتاح السيسي الرئيس إنجازات الرئيس

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