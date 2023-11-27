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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام أيمن عن صلاح رمزى: هتفضل عايش في قلوبنا طول العمر

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لشقيق زوجها صلاح رمزى برفقة أبنائها.

وعلقت على الصورة :" هتفضل دایماً یا صلاح ضحكتك و روحك و سيرتك الحلوة عايشة معانا و هتفضل عايش في قلوبنا طول العمر .. قلبي اتوجع علي فراقك جداً و لكن انا متأكدة انك في مكان أحسن و مرتاح و مبسوط في الجنة إن شاء الله.

وأضافت :" شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء و المواساة سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي.. شكرالله سعیکم و عظم أجركم و جزاكم الله عنا خير الجزاء.

وكتب الفنان شريف رمزى تعليقا مؤثرا بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزى :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".

وأضاف :" حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره ، بس مفيش حد غالى على ربه ، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله". 

تشييع جثمان شقيق شريف رمزي 

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخزايد.

 

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والاعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

 

معلومات عن صلاح رمزي 

 

الراحل شقيق شريف رمزى يدعى صلاح، شارك فى إنتاج بعض الأعمال ولعل من أبرزها فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

صلاح رمزي شقيق شريف رمزي،  ابن المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي.

وكان صلاح رمزي أعلن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفنى تدعى فريدة أيوب.

دخل صلاح رمزي في أزمة صحية منذ عامين تقريبا؛ بسبب مشكلة في المخ، ونقل إلى المستشفى، إلا أنه  لم يتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين بعد إجراء عمليات فى المخ والعمود الفقرى بسبب فقدانه الوعى.

الراحل محمد حسن رمزي الفنانة ريهام ايمن الفنان شريف رمزي المنتجة شهد رمزي شقيق شريف رمزي شريف رمزي

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