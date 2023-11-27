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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطوير الهياكل التنظيمية بكليتي الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج

صدى البلد

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً تنفيذياً رقم  2199، 2188 لسنة ٢٠٢٣ بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لكليتي الحقوق والحاسبات والذكاء الأصطناعي، وجاء ذلك بناءً على قرار  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132، 161 لسنة 2023.

وقال الدكتور حسان النعماني أن تحديث هياكل الكليات يأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وذلك بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وأيضاً قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨.

وأكد على أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، بالاضافة الي اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وأوضح الدكتور حسان النعماني،  أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج/ قسم التعليم (كلية الحقوق)، من بينها استحداث وظيفتين بمجموعة الوظائف التخصصية وهم (مدير إدارة العلاقات الثقافية – مدير إدارة عمليات الموارد البشرية).

وذلك إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية إلى المستوى الوظيفى العالى (مدير عام)، كما شمل التعديل  أيضاً إعادة تقييم بعض وظائف التقسيمات التنظيمية ورفع مستوى  ١٣ وظيفة بمجموعة الوظائف الإشرافية.

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جامعة سوهاج

أما عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مضيفاً ان القرار تضمن استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير إدارة مكتبة بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم ( كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وأشار أشرف القاضي أمين عام الجامعة إلى  أن  تلك القرارات جاءت استكمالاً لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تعديل هيكل كلية العلوم، واستحداث هيكل كلاً من كلية التربية النوعية، موضحاً أنه جاري حالياً دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.

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