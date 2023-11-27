عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معاداته للسامية.. ماسك يصل تل أبيب اليوم ويلتقي الرئيس الإسرائيلي وعائلات الرهائن

صدى البلد

سيلتقي الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهووممثلين عن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، اليوم الاثنين ، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب المتزايد بسبب تأييدهلتغريدة معادية للسامية.


 

ومن المقرر أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى مناقشة مغلقة اليوم الاثنين مع ممثلي العائلات وهرتسوج حول ضرورة الحد من معاداة السامية على الإنترنت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب الرئيس في بيانموجز. حسبما ذكرت مجلة "تايم".


 

ونفى الملياردير أن يكون عنصريا ودافع عن آرائه بعد تأييده للتغريدة، التي أثارت إدانة من البيت الأبيض ونشطاء حقوقالإنسان. واتهم النقاد أغنى شخص في العالم بتعزيز الكراهية ضد اليهود على X، وهي الخدمة التي كانت تعرف سابقاباسم تويتر والتي اشتراها ماسك بمبلغ 44 مليار دولار العام الماضي.


 

وجاءت ردود الفعل السلبية في الوقت نفسه الذي نشرت فيه ميديا ماترز تقريرا يشير إلى محتوى مزعوم مؤيد للنازية،مما أدى إلى هروب المعلنين بما في ذلك شركتي آي بي إم وآبل.


 

ورفع ماسك دعوى قضائية ضد المجموعة الرقيبة الليبرالية. وليس من الواضح ما إذا كان ماسك ينوي طرح قضايا أخرىأثناء وجوده في إسرائيل، التي تخوض حربا ضد حماس منذ 7 أكتوبر. ويخضع الطرفان الآن لوقف إطلاق نار لمدة أربعةأيام للسماح بإطلاق سراح الرهائن.


 

وفي حين حظي ماسك بدعم من شخصيات بارزة بما في ذلك مدير صندوق التحوط بيل أكمان، فإن آخرين ما زالواينتقدون الملياردير الشهير بالثرثرة. وأصبح ريشي سوناك رئيس الوزراء المملكي الأحدث الذي يتحدث ضد ماسك، فيانتقاد حذر لم يصل إلى حد الإدانة الكاملة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.


 

وتتمحور الضجة حول منشور على X ادعى كاذبا أن اليهود يثيرون الكراهية ضد البيض. ورد ماسك على هذه التغريدةقائلا إنها "الحقيقة الفعلية". وفي يوم الأحد، شارك عشرات الآلاف من الناس، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بوريسجونسون، في مسيرة ضد معاداة السامية في وسط لندن. وقد أثار الصراع بين إسرائيل وحماس توترات المجتمع

إسحاق هرتسوج الأمريكي إيلون ماسك إسرائيل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الرهائن المحتجزين الملياردير الامريكي ايلون ماسك بنيامين نتانياهو عائلات الرهائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ