بعد معاداته للسامية.. ماسك يصل تل أبيب اليوم ويلتقي الرئيس الإسرائيلي وعائلات الرهائن

سيلتقي الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهووممثلين عن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، اليوم الاثنين ، في محاولة واضحة لتهدئة الغضب المتزايد بسبب تأييدهلتغريدة معادية للسامية.





ومن المقرر أن ينضم الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إلى مناقشة مغلقة اليوم الاثنين مع ممثلي العائلات وهرتسوج حول ضرورة الحد من معاداة السامية على الإنترنت، وفقا لما ذكره المتحدث باسم مكتب الرئيس في بيانموجز. حسبما ذكرت مجلة "تايم".





ونفى الملياردير أن يكون عنصريا ودافع عن آرائه بعد تأييده للتغريدة، التي أثارت إدانة من البيت الأبيض ونشطاء حقوقالإنسان. واتهم النقاد أغنى شخص في العالم بتعزيز الكراهية ضد اليهود على X، وهي الخدمة التي كانت تعرف سابقاباسم تويتر والتي اشتراها ماسك بمبلغ 44 مليار دولار العام الماضي.





وجاءت ردود الفعل السلبية في الوقت نفسه الذي نشرت فيه ميديا ماترز تقريرا يشير إلى محتوى مزعوم مؤيد للنازية،مما أدى إلى هروب المعلنين بما في ذلك شركتي آي بي إم وآبل.





ورفع ماسك دعوى قضائية ضد المجموعة الرقيبة الليبرالية. وليس من الواضح ما إذا كان ماسك ينوي طرح قضايا أخرىأثناء وجوده في إسرائيل، التي تخوض حربا ضد حماس منذ 7 أكتوبر. ويخضع الطرفان الآن لوقف إطلاق نار لمدة أربعةأيام للسماح بإطلاق سراح الرهائن.





وفي حين حظي ماسك بدعم من شخصيات بارزة بما في ذلك مدير صندوق التحوط بيل أكمان، فإن آخرين ما زالواينتقدون الملياردير الشهير بالثرثرة. وأصبح ريشي سوناك رئيس الوزراء المملكي الأحدث الذي يتحدث ضد ماسك، فيانتقاد حذر لم يصل إلى حد الإدانة الكاملة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.





وتتمحور الضجة حول منشور على X ادعى كاذبا أن اليهود يثيرون الكراهية ضد البيض. ورد ماسك على هذه التغريدةقائلا إنها "الحقيقة الفعلية". وفي يوم الأحد، شارك عشرات الآلاف من الناس، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بوريسجونسون، في مسيرة ضد معاداة السامية في وسط لندن. وقد أثار الصراع بين إسرائيل وحماس توترات المجتمع