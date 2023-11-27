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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الكانوي والكياك بحصد 12 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

 هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري 12 ميدالية متنوعة بواقع (ميدالية ذهبية، 6 ميداليات فضية، 5 ميداليات برونزية)، وذلك في ختام منافسات البطولة الإفريقية بنيجيريا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة، الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.


كما أكد الوزير حرصه على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.


وكانت لاعبة المنتخب الوطني سما فاروق نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس؛ لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الإفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب إفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار).

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